'na uçtu: 3 kişinin cesedine ulaşıldı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.6.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 09:44
Minibüs Botan Çayı'na uçtu: 3 kişinin cesedine ulaşıldı

’in Pervari ilçesinde köye yolcu taşıyan ’na uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi suda kayboldu. ların bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Pervari ilçesine bağlı Sarıdam köyü ile Beğendik beldesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 56 AL 856 plakalı köy ü, henüz belirlenemeyen bir nedenle 'na uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, çaya düşen aracın içerisindekileri kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar araçta bulunan 3 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişinin suda kaybolduğu belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Minibüs Botan Çayı'na uçtu: 3 kişinin cesedine ulaşıldı
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