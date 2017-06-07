Minibüs Botan Çayı'na uçtu: 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Olay, Pervari ilçesine bağlı Sarıdam köyü ile Beğendik beldesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 56 AL 856 plakalı köy minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Botan Çayı'na uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, çaya düşen aracın içerisindekileri kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar araçta bulunan 3 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişinin suda kaybolduğu belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.