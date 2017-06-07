Sahte larla yakalandı, suçu Suriyeliye attı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 7.6.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 10:31
Sahte şampuanlarla yakalandı, suçu Suriyeliye attı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonet içerisinde 3 bin 600 sahte ele geçirdi. Sahte larla yakalanan 39 yaşındaki Behzat Yavuz, karşısında polisleri görünce, "Bana bunları Suriyeli biri sattı, ben de fotoğrafı var, onu size yakalatacağım" diyerek ekiplerden yardım istedi.

Olay Merkez Seyhan İlçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir taşıma firması deposunda meydana geldi. Behzat Yavuz, iddiasına göre tanımadığı Suriyeli'den 2 bin lira karşlığında, değişik markalara ait 3 bin 600 aldı. 'dan aldığı ları, Şanlıurfa'ya götürmek için taşıma firmasına getiren, Yavuz'u polis ekipleri yakaladı. Karşında sivil polisleri görünce şaşıran Yavuz, şampuanların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"SURİYELİDEN ALDIM"

Yavuz panik halinde cebinden çıkardığı kağıdı polislere göstererek, "Bu şampuanları Suriyeliden aldım. Adı bu kağıtta yazıyor, bende fotoğrafı da var. Benim 2 bin lira paramı dolandırdı, o adamı size yakalatacağım" diyerek yardım istedi.

Yapılan işlemlerin ardından kamyonet yediemin deposuna çekildi. Behzat Yavuz ifadesi alınmak üzere Eemniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Sahte şampuanlarla yakalandı, suçu Suriyeliye attı
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