Sahte şampuanlarla yakalandı, suçu Suriyeliye attı

Olay Merkez Seyhan İlçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir taşıma firması deposunda meydana geldi. Behzat Yavuz, iddiasına göre tanımadığı Suriyeli'den 2 bin lira karşlığında, değişik markalara ait 3 bin 600 şampuan aldı. Adana'dan aldığı şampuanları, Şanlıurfa'ya götürmek için taşıma firmasına getiren, Yavuz'u polis ekipleri yakaladı. Karşında sivil polisleri görünce şaşıran Yavuz, şampuanların sahte olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"SURİYELİDEN ALDIM"

Yavuz panik halinde cebinden çıkardığı kağıdı polislere göstererek, "Bu şampuanları Suriyeliden aldım. Adı bu kağıtta yazıyor, bende fotoğrafı da var. Benim 2 bin lira paramı dolandırdı, o adamı size yakalatacağım" diyerek yardım istedi.

Yapılan işlemlerin ardından kamyonet yediemin deposuna çekildi. Behzat Yavuz ifadesi alınmak üzere Eemniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.