6 aylık kadın te akıma kapılıp öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 13:37 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 13:51
6 aylık hamile kadın teleferikte akıma kapılıp öldü

’nin Ardeşen İlçesi Eski Armutluk Köyü’nde, bölgede ‘varangel’ olarak bilinen ilkel kabinine çay yükleyen 22 yaşındaki Özlem Terzi ile çığlıklar üzerine yardımına koşan komşusu 31 yaşındaki Emine Karlı, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. 6 aylık olan Özlem Terzi öldü, Emine Karlı tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eski Armutluk Köyü'nde meydana geldi. Ali Paşa Terzi'ye ait tarladan topladıkları çayları ilkel kabinine yerleştirmeye çalışan Özlem Terzi, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Kadının çığlık sesleri üzerine yardıma koşan Emine Karlı da elektrik çarpması sonucu kendinden geçti. Çevredekilerin elektrik akımını keserek kurtarmaya çalıştığı iki kadın, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 aylık olduğu öğrenilen Özlem Terzi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Karlı'nın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLKEL TELEFERİKLER TEHLİKE SAÇIYOR

Doğu Karadeniz'de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferiklerle ilgili rapor hazırlayan Makine Mühendisleri Odası, sayıları Rize'de 10 bin, bölge genelinde ise 20 bine ulaşan ilkel teleferiklerin can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekmişti. Ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olan ilkel teleferiklerin gelişi güzel kullanıldığına dikkat çeken ve hiçbir mekanizmasının düzgün olmadığına yer verilen raporda teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine işaret edilimişti. Bölgedeki doğa şartlarının dağlık ve engebeli olması nedeniyle tarlalardan çay taşıma için kullanılan ilkel teleferikleri bazı vatandaşlar ulaşım içinde kullanıyor.

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6 aylık hamile kadın teleferikte akıma kapılıp öldü
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