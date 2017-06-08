6 aylık hamile kadın teleferikte akıma kapılıp öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Eski Armutluk Köyü'nde meydana geldi. Ali Paşa Terzi'ye ait tarladan topladıkları çayları ilkel teleferik kabinine yerleştirmeye çalışan Özlem Terzi, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Kadının çığlık sesleri üzerine yardıma koşan Emine Karlı da elektrik çarpması sonucu kendinden geçti. Çevredekilerin elektrik akımını keserek kurtarmaya çalıştığı iki kadın, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem Terzi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emine Karlı'nın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İLKEL TELEFERİKLER TEHLİKE SAÇIYOR



Doğu Karadeniz'de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferiklerle ilgili rapor hazırlayan Rize Makine Mühendisleri Odası, sayıları Rize'de 10 bin, bölge genelinde ise 20 bine ulaşan ilkel teleferiklerin can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekmişti. Ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olan ilkel teleferiklerin gelişi güzel kullanıldığına dikkat çeken ve hiçbir mekanizmasının düzgün olmadığına yer verilen raporda teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine işaret edilimişti. Bölgedeki doğa şartlarının dağlık ve engebeli olması nedeniyle tarlalardan çay taşıma için kullanılan ilkel teleferikleri bazı vatandaşlar ulaşım içinde kullanıyor.