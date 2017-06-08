Dağı'nda TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 16:18
Bolu Dağı'nda TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı

TEM yolunun Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arası Ankara yönü, yol yapım çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 15 günlüğüne ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, TEM yolunun Ankara yönünü, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ndeki Kaynaşlı Kavşağı'nda ulaşıma kapattı. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. TEM'den çıkan araçlar, D-100'de yoğunluğa yol açtı. Bu bölümde Dağı'nı tırmanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan itibaren tekrar TEM yoluna girebilecek. Sürücüler, "Bizim için zor olacak. Rampa çıkmak bizi oldukça yoruyor. Ancak daha güzel olacaksa buna katlanacağız" dediler.

TEM'de, Kaynaşlı ve Abant Kavşakları arasında üst yapı iyileştirme ve onarım çalışması yapılacağı, çalışmanın 23 Haziran tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
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Bolu Dağı'nda TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı
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