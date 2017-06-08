Dehşet saçan tinerci yakalandı

Olay pazartesi günü Edirnekapı metrobüs durağında meydana gelmişti. Metrobüse binmek isteyen A. Ç.'yi tartıştığı madde bağımlısı Yaşar Mete V. durağın içerisinde bıçakla yaralayarak kaçmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ



Olayın duyulması üzerine çalışma başlatan Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A. Ç. yi bıçaklayan madde bağımlısı Yaşar Mete V.'yi durağın kamera görüntülerinden yola çıkarak yakaladı. Emniyetteki ifadesinde kendilerinin tartıştıklarını ve olayı yapmış olduğunu itiraf etti.

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"AKBİL BASMADAN GEÇTİ, TARTIŞTIK"

Yüzde 60 oranında epilepsi hastalığı bulunan A.Ç. ise verdiği ifadede, şahsın metrobüs durağına akbil basmadan geçmeye çalıştığını ve buna müdahale ettiği için tartışmaya başladıklarını anlattı. Daha sonra tartışma büyüdü Yaşar Mete V. durağın içerisine kadar geldi ve beni kolumdan bıçaklayarak kaçtı dedi.

Polis ekipleri Edirnekapı şehitlik durağının yakınında bu tarz insanlara göz açtırmayacaklarını belirterek, vatandaşlarımızın huzuru için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.