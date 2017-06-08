İstanbul'da fidye operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Afganistan uyruklu Muhammed Hanif F, Afganistan'da trafik polisi olan ağabeyi İbrahim M'nin, ülkedeki iç karışıklıktan etkilenmemesi için 16 yaşındaki oğlu Zübeyr M'yi İstanbul'daki teyzesinin yanına gönderdiğini, eskiden Afganistan'da birlikte çalıştığı meslektaşı olan ve şu anda İstanbul'da yaşayan arkadaşı Muhammed S'yi de arayıp arayıp oğluna yardımcı olmasını istediğini ancak Muhammed S'nin yeğeni Zübeyr M'yi kaçırarak ailesinden 20 bin dolar fidye istediğini bildirdi.

LÜKS SİTEDE TUTTUKLARI TESPİT EDİLDİ



İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlattı. Yapılan teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin, kaçırdıkları Afganistan uyruklu genci Esenyurt'ta lüks bir sitedeki dairede tuttuklarını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda, şüpheliler Muhammet S. ve Esmatullah A'yı yakalanırken, 16 yaşındaki Zübeyir M. ise banyoda elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Şüpheliler tarafından işkence yapıldığı belirtilen Zübeyir M. amcasına teslim edildi.



Şüphelilerden Muhammet S'nin emniyetteki ifadesinde, Afganistan'da polislik yaptığı dönemde İbrahim M'nin kendisine kötü davrandığını, bu nedenle husumet beslediğini, Zeytinburnu'nda teyzesinin yanında kalan 16 yaşındaki Zübeyir M'yi "İngiltere pasaportu ayarlayacağını" söyleyip kaçırdıktan sonra fidye istediğini iddia ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammet S. ile Esmatullah A. adliyeye sevk edildi.