İstanbul’un plajları yeni sezona hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB şirketi İSTAÇ, yaz ayları boyunca İstanbul genelinde 96 plaj ve 11 kumsalda, 256 kişiden oluşan mobil temizlik ekipleri ve özel maksatlı plaj temizleme makineleriyle temizlik çalışmalarını yürütüyor. 2016 yılında plajlardan 17 bin 534 metreküp atık toplandı.

İstanbul plajlarında yapılan temizlik çalışmaları kapsamında; sigara izmaritlerinden poşet ve pet şişelere, ambalaj atıklarından midye kabuklarına kadar kirliliğe neden olan birçok atıktan plajlar arındırıldı. Öte yandan ekipler, kum eleme ve tesviyesi yapan 11 adet plaj temizleme makinesinin yanı sıra yosun temizleme araçlarıyla da yosunlaşmaya karşı mücadele ediyor.