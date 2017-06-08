Kaçırılan Afgan çocuk babasına böyle kavuştu

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta Z.M.'nin tutulduğu siteyi belirleyerek dün düzenlediği operasyonla Z.M.'yi kurtardı.



Çocuğu kaçırdığı belirlenen M.A.M.S. ve E.E. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A.M.S. ve E.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



AFGAN BABA VA OĞLUNUN KAVUŞMASI POLİS KAMERASINDA



Afganistan uyruklu M.H.M. ve kurtarılan oğlu Z.M.'nin buluşması polis kameraları tarafından görüntülenirken, şüpheli M.A.M.S. ve E.E.'nin adliyeye sevk edilmesi kameralara yansıdı.