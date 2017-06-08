Kaçırılan Afgan çocuk babasına böyle kavuştu

Giriş Tarihi: 8.6.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 19:34
Kaçırılan Afgan çocuk babasına böyle kavuştu

Afganistan uyruklu 58 yaşındaki M.H.M.'nin, 16 yaşındaki oğlu Z.M.'nin kaçırıldığını ve 200 bin dolar fidye istendiğini belirterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta Z.M.'nin tutulduğu siteyi belirleyerek dün düzenlediği operasyonla Z.M.'yi kurtardı.

Çocuğu kaçırdığı belirlenen M.A.M.S. ve E.E. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A.M.S. ve E.E. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AFGAN BABA VA OĞLUNUN KAVUŞMASI POLİS KAMERASINDA

Afganistan uyruklu M.H.M. ve kurtarılan oğlu Z.M.'nin buluşması polis kameraları tarafından görüntülenirken, şüpheli M.A.M.S. ve E.E.'nin adliyeye sevk edilmesi kameralara yansıdı.

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Kaçırılan Afgan çocuk babasına böyle kavuştu
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