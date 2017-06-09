Adana'da genç kadını ağlatan sahte polislerden biri yakalandı!

Adana'da eşinin gözaltında olduğunu söyleyen sahte polislere inanıp küpesini bozdurarak 2 bin 900 lira parayı yatırdıktan sonra gerçekleri öğrenip gözyaşlarına boğulan Saniye İpek'in parayı yatırdığı hesap sahibi yakalandı.

olay Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde 8 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre ev hanımı Saniye İpek'i (26) cep telefonundan arayan şahıs, "Adana Emniyet Müdürlüğünden arıyorum ben Kemal komiser, bir soruşturma yürütüyoruz. Bir çete sizin eşinizin kimlik bilgilerini kullanarak kanunsuz işler yapmış, eşiniz şuanda gözaltına alındı. Biz eşinizin masum olduğunu biliyoruz ancak kimlik bilgilerini kullandıkları için gözaltına almak zorunda kaldık. Biz bu nedenle gizli bir soruşturma yürütüyoruz. Operasyonun sonunda eşinizin masum olduğunu kanıtlayacağız, gerçek suçluları da yakalayacağız" diyerek telekonferansla genç kadına eşinin sesi dinletti. Bir taraftan da dolandırıcılar telsiz sesini açınca kadın inanıp korktu. Sahte komiser telefonda kadına bu kez "Operasyonun sonuçlanması için vereceğim hesaba para yatırmanız gerekiyor, aksi taktirde kocanız cezaevine girer. Bu çok gizli bir operasyon birine söylerseniz sizi de tutuklarız" dedi.