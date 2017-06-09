ATM'ye kurulan düzenek son anda fark edildi

İzmit Sanayi Mahallesi Eski Gölcük Yolu üzerinde bulunan bir AVM otoparkındaki banka ATM'sine yerleştirilen düzenek son anda fark edildi. Edinilen bilgiye göre, AVM otoparkında bulunan üzerindeki ATM'den para çekmek isteyen bir kişi, kartının bankamatiğe sokacağı esnada kart yuvasında anormallik olduğunu fark etti. Kart yuvasından şüphelenen şahsın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ATM kart yuvasına, kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini kopyalayan bir düzenek yerleştirildiği tespit edildi. Daha sonra ATM'ye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise bankamatikte parmak izi çalışması yaptı. Ardından düzenek ATM'den sökülerek incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri düzeneği yerleştiren kişi veya kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

