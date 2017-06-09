Boşandığı eşinin boğazını kesti, 3 aylık bebeği yol kenarına attı

Konya'da, evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki F.N.D., boşandığı eşi N.Ş. birlikte tatile çıkmak için yola çıktı. Ardından N.Ş. tarafından araçta bıçakla boğazı kesilip, 3 aylık kız bebeğiyle yol kenarına atıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan F.N.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi İncesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Merkez Meram İlçesi'nde oturan evli F.N.D., dün ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile 3 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini de yanına alıp evden ayrıldı.

Geri dönmeyen F.N.D.'ın eşi Y.D., durumdan şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. F.N.D., iddiaya göre bugün, 2 çocuğu ve boşandığı eşi N.Ş. ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktı. N.Ş. ve F.N.D. arasında araçta, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardındoan N.Ş., arıza yaptığını öne sürdüğü aracı yolun sağına çekip, F.N.D'yidövdü, bıçakla boğazını kesti. Ardından Duran'ı, ikinci eşinden olan 3 aylık kızıyla birlikte araçtan atıp, 4 yaşındaki oğlunu yanına alarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Genç kadını kanlar içinde gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kafatasında da çatlaklıklar olduğu saptanan F.N.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Koruma altına alınan 3 aylık bebeğin ise Konya'dan gelecek olan F.N.D'nin babasına teslim edileceği ifade edildi.

N.Ş. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

N. Ş. kent merkezinde, Çomaklı Mahallesi'nde saklandığı evde Güven Timlerine bağlı ekiplerce, yapılan operasyonla yakalandı.

Suçlamaları kabul etmediği ileri sürülen N.Ş.'nin sağlık kontrolü çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Poz vereyim mi?" demesi dikkat çekti.

İşlemleri süren N.Ş.'nin Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.