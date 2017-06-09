Emekli astsubay 1,5 yaşındaki oğlunu öldürüp canına kıydı

Olay öğle saatlerinde Mamuca Yolu'ndaki boş bir arazide meydana geldi. Ramazan Yılmaz, hemşire olan eşini cep telefonuyla arayarak oğlunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söyledi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Ramazan Yılmaz'ın ve oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ın cesetleri 26 BJ 290 plakalı otomobilin içerisinde bulundu.

BİZİ YAN YANA GÖMÜN

Astsubay emeklisi olan Ramazan Yılmaz'ın önce oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ı başından vurarak öldürdüğü, ardında da aynı silahı başına dayayıp intihar ettiği belirtildi.

Ramazan Yılmaz geride 'Bizi yan yana gömün. Sakın ayırmayın. Onsuz yaşayamayacağım için onu geride bırakamadım. Bizi yan yana köyümüzde gömün' yazılı not bıraktı. Bu arada Ramazan Yılmaz'ın ilk eşinden olan oğlu da olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. İntihar eden Ramazan Yılmaz ile öldürdüğü oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.