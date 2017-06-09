Emine Erdoğan, TİKAD’ın iftarına katıldı

Ramazan'ın dayanışma boyutuna vurgu yapan Emine Erdoğan, elimizdekileri paylaşmaya vesile özel zamanlar olduğunu söyledi. 'Ülkemizde ve dünyada ilgi ve çözüm bekleyen sorunlar karşısında buluşma noktamız milli politikalar ve insani yaklaşımlardır' dedi.

Mevlana'nın pergel metaforunu hatırlatarak 'bir ayağımızı bu ülkenin değerlerine sabitlemeli, diğeri ile de yerkürenin birikimine açılmalıyız. Bu dengeyi doğru kurduğumuzda hem küresel rekabette ülkemizi güçlendiririz. Hem de dünyanın diğer toplumlarıyla özgüvenli, medeni ilişkiler kurarız.' dedi.

Ülkelerin ilerlemesinde kadınların güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, 'iş kadınları olarak kendi alanınızda +1 kadın istihdamı ile hem ekonomiye can suyu verir, hem de kadınları güçlendirebilirsiniz' diyerek iş kadınlarını istihdam seferberliğine davet etti. Kadın detaycılığının iş dünyasına kalite, kadın şefkatinin dünyaya merhamet getireceğine inandığını söyledi.