Emine Erdoğan, TİKAD’ın iftarına katıldı

Giriş Tarihi: 9.6.2017 22:22

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği TİKAD’ın Miniatürk Beltur tesislerinde düzenlediği geleneksel iftar davetine katıldı. Çok sayıda iş kadınının hazır bulunduğu iftar programında Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.

Ramazan'ın dayanışma boyutuna vurgu yapan Emine Erdoğan, elimizdekileri paylaşmaya vesile özel zamanlar olduğunu söyledi. 'Ülkemizde ve dünyada ilgi ve çözüm bekleyen sorunlar karşısında buluşma noktamız milli politikalar ve insani yaklaşımlardır' dedi.

Mevlana'nın pergel metaforunu hatırlatarak 'bir ayağımızı bu ülkenin değerlerine sabitlemeli, diğeri ile de yerkürenin birikimine açılmalıyız. Bu dengeyi doğru kurduğumuzda hem küresel rekabette ülkemizi güçlendiririz. Hem de dünyanın diğer toplumlarıyla özgüvenli, medeni ilişkiler kurarız.' dedi.

Ülkelerin ilerlemesinde kadınların güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, 'iş kadınları olarak kendi alanınızda +1 kadın istihdamı ile hem ekonomiye can suyu verir, hem de kadınları güçlendirebilirsiniz' diyerek iş kadınlarını istihdam seferberliğine davet etti. Kadın detaycılığının iş dünyasına kalite, kadın şefkatinin dünyaya merhamet getireceğine inandığını söyledi.

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Emine Erdoğan, TİKAD’ın iftarına katıldı
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