İstanbul'da trafiğe kapatılacak lar

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.6.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 10:40
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş Sampo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play Off Final müsabakası nedeniyle bugün saat 17.00’den itibaren bazı lar trafiğe kapatılacak

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş Sampo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play Off Final müsabakası nedeniyle bugün saat 17.00'den itibaren bazı lar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacak.

Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesinden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecek.

Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek."

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İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar
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