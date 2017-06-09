İzmir'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, polise Kemalpaşa Mahallesi'nde üç katlı bir binada kumar oynatıldığı ihbarı yapıldı.

Söz konusu adrese gelen ekipler ihbar doğrultusunda çalışma başlattı.

İrfan Ö'nün (30) polisler geldiğinde içeride olduğu, onları görünce aynı binanın çatısına çıktığı ileri sürüldü.

Çatıya çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düşen İrfan Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri bu kişiyi Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü.

İrfan Ö. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.