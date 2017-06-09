Liselilerden korkutan kutlama! Canlarını hiçe saydılar

İstanbul Beşiktaş'ta özel bir lisenin öğrencileri, mezuniyetlerini lüks araç konvoyu eşliğinde kutladı. Araçların camlarına çıkarak sahil yolunda tur atan gençlerin, hem çevreye torpil attı hem de "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Canlarını hiçe sayan gençler trafik polislerinin uyarılarına da aldırış etmeden tehlikeli kutlamalarına devam etti. Beşiktaş Ulus'taki bir özel okulun liseli son sınıf öğrencilerinin lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıkarak mezuniyetlerini kutlaması, renkli ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne oldu. Ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına çıkarak sahil yolunda tur atan gençler, şarkı ve marşlarla doyasıya eğlendi. Sahil boyunca lüks cip ve otomobillerle tur atan gençlerin, tehlikeye aldırış etmemeleri dikkat çekti. Yoldan geçen vatandaşlar da gençlerin tehlikeli mezuniyet sevincini izlerken şaşkınlık yaşadı.