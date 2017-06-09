Tapudaki rüşvet çetesi kamerada

İstanbul'un kuzeyinde bulunan 250 bin nüfuslu Arnavutköy ilçesindeki gayrimenkul fiyatları, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Köprü), 3. Havalimanı ve Kanalistanbul projeleriyle birlikte ciddi yükselişe geçti. Tapulu gayrimenkul satışlarında Rüşvet alabilmek için işleri hep yokuşa süren Arnavutköy Tapu ve Kadastro Müdürlüğü memurları ile müdür yardımcılarının çekmeceleri hep yarı açık vaziyette duruyordu. Bir müştekinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada 6 ay süreyle fiziki ve teknik takip yapıldı. Tapudaki rüşvet pazarlığı, gizli kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan 6'sı kadın, 14'ü tutuklu toplam 52 sanık hakkındaki iddianame tamamlandı ve 'zincirleme şekilde rüşvet almak vermek' ile örgüt üyeliği suçlarından 24 yıla kadar değişen hapis istemleriyle dava açıldı.İddianamede, rüşvet çarkında kamu gücünü kendi güçleri gibi kullanan sanıkların, vatandaşların işlemlerini yapmak için yemek ısmarlattıkları, hediye aldırdıkları, faturalarını yatırttıkları, işe geliş gidişlerde kendilerini araçlarla istedikleri yerlere bıraktırdıkları aktarıldı. Tapudaki rüşvet çetesinin, satış işlemi yapılmamış arsalarla ilgili bilgileri emlakçıları ulaştırdıkları hatta bazı arsaların satışlarından komisyon aldıkları belirtildi. Bazı memurların aldıkları rüşveti masalarında saklanma ihtiyacı duymadan saydıkları anlatılan iddianamede çekmecelerin hep yarı açık vaziyette olduğu, rüşvet almak istemeyen temizlikçileri bile rüşvet almaları için zorladıkları öne sürüldü. Sanıkların 1.5 yılda toplam ne kadar rüşvet aldıkları ise tespit edilemedi.Tapelerde rüşvet almak istemeyen sözleşmeli temizlik görevlisi Mustafa Y. ile çetenin elebaşısı olduğu belirtilen Kemal Ç. ve Özgür Y. arasında şu konuşma geçti:.: Al cebine koy, al. Kurban olayım alSen almıyorsan bana ver Mustafa....Konuşma ya, adam al diyorsa alacaksınAynen öyleÖyle rast gelmezMustafa Y.'nin bu konuşmanın ardından içinde para olduğu değerlendirilen beyaz kağıdı arka sol cebine koyduğu kamera kayıtlarında yer aldı.