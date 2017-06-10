Hülya Koçyiğit ile Central Park'ta sağlık yürüyüşü

ABD'nin New York kentinde akciğer ameliyatı olan ve taburcu olduktan sonra Central Park'ta sağlık yürüyüşüne çıkan Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, hastalığı sırasında kendisine dua ve iyi dilek mesajlarıyla destek olan dost ve hayranlarına teşekkür etti.

Akciğerindeki kanserli bölge nedeniyle mayıs ayında New York-Presbyterian Hastanesi'nde operasyon geçiren sinema sanatçısı Koçyiğit, nekahet döneminde Central Park'ta eşi Selim Soydan ile çıktığı sağlık yürüyüşünde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sevgi, aile ve insani değerlerin öne çıktığı, sosyal içerikli filmlerdeki rolleriyle bilinen Türk sinemasının efsane ismi Koçyiğit, haziran ayı ortasında Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Koçyiğit, "Allah izin verirse 1 hafta sonra inşallah uçak yolculuk yapabileceğim. Bu nekahet dönemini parkta yürüyerek geçiriyorum. Çünkü doktor sık sık yürümemi tavsiye etti." dedi.

KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYANLARA TEŞEKKÜR

Koçyiğit, yaşadığı rahatsızlığın tedavisi sırasında dua ve iyi dilek mesajlarıyla kendisine destek olanlara minnettarlığını dile getirdi. Koçyiğit şöyle devam etti:

"Ben öylesine vefalı, öylesine sanatçıya saygı duyan, vefa duyguları yaşayan bütün millete, aslında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hanımefendi'ye, Sayın Başbakanımıza ve arayan birçok bakanlarımıza, birçok siyasilere, iş adamlarına, sanatçı kardeşlerime, sporculara minnettarım. Ama beni en duygulandıran, beni var eden, yıllarca gönlünde bana yer açan bütün seyircilerime yürekten teşekkür ediyorum."

Koçyiğit, "İyilik dilekleri, şifa dilekleri dualarıyla öylesine bir güç verdiler ki bana, kendime olan güvenimi o kadar artırdılar ki, belki de bu kadar çabuk iyileşmem bu dualar sayesinde. Onun için minnettarım. Şükrediyorum ve iyi ki böyle bir milletin evladıyım diyorum. Bu kadar vefalı, bu kadar içten, candan sevgisini gösteren bir milletin. Çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "O kadar büyük bir sevgi ve iyi niyet dilekleri aldım ki minnet doluyum, şükran yüklüyüm. Beni düşünen, benim için dua eden bütün sevdiklerime, Türk milletine yürekten teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha çabuk iyileşeceğime inanıyorum. Umduğumdan, beklediğimden çok daha fazla ilgi gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımızın araması bana gerçekten çok güç verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"ÇOK ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİK"

Kendisini yalnız bırakmayan eşi Selim Soydan ise, yaşadıkları zor günlerle ilgili, "Arayanlara cevap vermek bana düştü. Fakat çok zor bir dönem geçirdik. Allah'a çok şükür bugünleri gördük. Allah'a bin şükür etmekten başka bir çaremiz yok." diye konuştu.

Soydan, "Çok zor bir dönem geçirdik. Hayatta böyle zorluklar oluyor. Olacak da. İnsanoğlu nefes aldığı sürece çok dua etmesi lazım. Herşeye dua etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "Ülkenizden uzakta daha hassas oluyorsunuz. Ülkenizle ilgili her şey sizi etkiliyor, daha yakından etkiliyor. Maalesef Türkiye olarak epey bir zor dönemden geçiyoruz. Ülkemiz üzerinde ne yazık ki istemediğimiz oyunlar oynanıyor. Ama biz milletçe bunun farkındayız ve bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Önemli olan bir olmak. Beraber olmak. Birlikte güç olduğumuzu dünyaya ispat edebilmek. Esas bizim birliğe ihtiyacımız var. Bir birimizi anlamaya dinlemeye, bir birimizle yaşamaya saygı göstermeye ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'de en çok ailesini ve sevdiklerini özlediğini belirten Koçyiğit, "Tabii çok büyük bir ameliyat geçirdim. Kolay değil, çabuk toparlanamayabilirim aylar sürebilir ama bu sevgi, bu dayanışma gücü, bir an önce iyileşmemi sağlayacak diye düşünüyorum." diye konuştu.