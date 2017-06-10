Kulağına giren sinek hayatını kararttı!

Sivas'ta kulağına giren sineği çıkarttırmak için gittiği acil serviste, zarı delik kulağına alkol dökülün öğretmenin başına gelmeyen kalmadı.

Kulağına giren sineği çıkartmak isteyen Sedat Bayiskit (29) isimli beden eğitimi öğretmeni, iddiasına göre zarı delik kulağına alkol dökülünce sağır oldu. Bayiskit işitme kaybının yanında birçok sağlık sorununu da beraberinde yaşadı. 120 desibelin altındaki sesleri duymayan Bayiskit, denge kaybı ve baş dönmesi gibi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

DOKTORU SUÇLADI

İHA'nın haberine göre, yaşadığı olayı elindeki sağlık raporları ve diğer hastane kayıtlarına dayanarak anlatan Bayiskit,"Bundan 1.5 yıl önce kulağıma bir sinek girdi. Benim daha önceden iki kulak zarım da delikti. Yürüyerek Sivas Numune Hastanesi aciline geldik. Burada ki doktor S.Ö'ye durumu anlattım. Doktor önce eline bir cımbız aldı. Sineği gördüğünü söyleyip bir türlü alamayınca 'Bunu öldürmemiz gerekiyor' diyor. Hareket ettiğini söylüyor. Kulak zarımın delik olduğunu söylememe rağmen benden izin almadan kulağıma alkol enjekte ediyor. Alkolü kulağıma boşaltınca birden bende baş dönmesi başladı. Müthiş bir kusma oluyor. Ardından bilincim gidiyor. Bu sırada kulağımdaki sinek daha ileriye gitmiş. Kulak burun boğaz uzmanı çağrılıyor. Ameliyatla kulağımdaki sinek çıkartılıyor. Ancak o günden bu yana baş dönmesi hiç düzelmedi. Yürüyemiyordum. Tedavi gördükten sonra yürümeye başladım. Kulağım 120 desibelin altındaki sesleri duymuyor. Yüzde 41 engelli raporu verildi" dedi.

VALİLİK SORUŞTURMA AÇMADI

Bayiskit, savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen valilik onayı olmadığı için soruşturma dahi açılmadığını belirterek,"Benim sağlığım bozuldu. Yürüyerek gittiğim hastaneden sakat ayrıldım. Bunun hesabı sorulsun. İhmal varsa tespit edilip cezası verilsin. Eğer bu ülkede adalet varsa ben bunun yerine getirilmesini istiyorum. Şikayetime rağmen soruşturma bile açılmadı. Benim tek beklentim eski sağlığıma kavuşmak. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum. Sadece bana eski sağlığımı versinler. Versinler bende ne istiyorlarsa vereyim" diye konuştu.

Bayiskit'in ağabeyi de kardeşinin iddialarını doğrulayarak yürüyerek girdikleri hastanede kardeşinin bilincini kaybedecek pozisyona getirildiğini söyledi.

Öte yandan doktor Ş.Ö hakkındaki iddiaları yanıtlamak istemediğini belirtti. Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'de iddialara cevap vermedi.