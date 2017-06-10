Millli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 10 Haziran 2017

Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 74'üncü hafta çekilişi yapıldı. 10 Haziran 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 3, 5, 29, 34, 38 ve 40 olarak belirlendi. Sayısal Loto sonucuna göre 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 705 bin 168 lira 40'ar kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. İşte bin 74'üncü hafta Sayısal Loto sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 705 bin 168 lira 40'ar kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 139 kişi 6 bin 461 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 307 kişi 81 lira 45'er kuruş, 3 bilen 170 bin 761 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazananların kuponlarının, Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Bayrampaşa ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.