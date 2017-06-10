Son dakika! Taksim'de yangın paniği...

Beyoğlu Talimhane'de Abdülhak Hamit Taran Caddesi üzerinde bulunan ve genelde Arap turistlere yönelik kafe-restorantta elektrik panosundaki tamirat sırasında saat 14:45 sıralarında yangın çıktı. İçeride bulunan malzemelerin alev almasıyla çalışanlar itfaiyeden yardım istedi.

YOĞUN DUMAN ÇEVREDE PANİĞE NEDEN OLDU

Şişli ve Beyoğlu itfaiye gruplarının müdahale ettiği yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdehalesi sırasında yollar güvenlik için trafiğe kapatıldı.Yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...