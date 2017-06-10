Son dakika! Taksim'de yangın paniği...

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.6.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.6.2017 15:24
Son dakika! Taksim'de yangın paniği...

İstanbul Taksim'de oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de bir kafede yangın çıktı. Özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Beyoğlu Talimhane'de Abdülhak Hamit Taran Caddesi üzerinde bulunan ve genelde Arap turistlere yönelik kafe-restorantta elektrik panosundaki tamirat sırasında saat 14:45 sıralarında yangın çıktı. İçeride bulunan malzemelerin alev almasıyla çalışanlar itfaiyeden yardım istedi.

YOĞUN DUMAN ÇEVREDE PANİĞE NEDEN OLDU

Şişli ve Beyoğlu itfaiye gruplarının müdahale ettiği yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdehalesi sırasında yollar güvenlik için trafiğe kapatıldı.Yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika! Taksim'de yangın paniği...
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