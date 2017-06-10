Telefonla talimat alan hemşire de yaptırdı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.6.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 10.6.2017 15:53
Telefonla talimat alan hemşire trende doğum yaptırdı

’den ’ya giden Anadolu Mavi i’nde seyahat eden kadının yolda sancısı başladı. Aynı trende yolculuk yapan hemşire görev yaptığı hastanedeki doktoru arayarak telefonla aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı.

Niğde' de 30 yaşındaki hamile Zekiye Kurt, yolcu olarak bulunduğu de bir kız bebek dünyaya getirdi.

TELEFONLA TALİMAT ALARAK MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

'den 'ya giden Anadolu Mavi Treni'nde seyahat eden Zekiye Kurt'un yolda sancısı başladı. Aynı trende yolculuk yapan bir hemşire, görev yaptığı hastanedeki doktoru arayarak cep telefonuyla aldığı talimatlarla hamile kadına müdahale etti. Tren, Niğde'nin Çiftehan Mevkii'ne yaklaştığı sırada Zekiye Kurt, bir kız bebek dünyaya getirdi.

ANNE VE BEBEK DAHA SONRA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çiftehan Tren İstasyonu'na yönlendirilen sağlık görevlileri, önce bebeğin göbek kordonunu kesti, ardından da vagonun ara boşluğunda yatan anneye tıbbi müdahaleyi yaptı. Anne ve bebek ambulansla Adana'daki bir hastaneye götürüldü.

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Telefonla talimat alan hemşire trende doğum yaptırdı
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