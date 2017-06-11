Ağaca çarpan otomobilde öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.6.2017 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 10:20
Ağaca çarpan otomobilde öldü

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 60 yaşındaki Naciye Çelebi öldü. Kaza, saat 03.30 sıralarında Kemer’e bağlı Göynük Mahallesi D400 karayolu üzerindeki Çifteçeşmeler Mevkii'nde meydana geldi.

67 yaşındaki Atilla Girgin, yönetimindeki 10 FV 475 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç kırılarak araçla birlikte sürüklenirken ön koltukta oturan Naciye Çelebi ağır yaralandı. Sürücü Atilla Girgin ile arka koltukta oturan 65 yaşındaki Şerife Yıldız ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Naciye Çelebi'nin öldüğünü belirledi. Naciye Çelebi'nin cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle Antalya-Kemer karayolunda ulaşım 1 saat süreyle tek şeritten verilirken, otomobil ve ağacın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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Ağaca çarpan otomobilde öldü
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