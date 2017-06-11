Belediye başkanına tele-dolandırıcı şoku

Aksaray'da, Selimiye Kasabası Belediye Başkanı Turgut Yayatan tele dolandırıcılık şoku yaşadı. Başkan Yayatan, cep telefonundan arayan şüpheliler başkomiser olduğu yalanına inanıp posta yoluyla 3 şüpheliye 16 bin 750 lira gönderdi. Belediye başkanını dolandıran Burhan Y., Mustafa K. ve Oktay A. hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: Belediye Başkanı Turgut Yayatan 3 şüpheli tarafından cep telefonundan arandı. Şüpheliler, başkana kendilerini baş komiser olarak tanıttı. Yayatan'a telefonlarının PKK terör örgütünce kullanıldığını söyleyen 3 şüpheli başkandan önce 10 bin 150 TL, ardından verdikleri hesaba 6 bin 600 TL göndermesini istedi. Başkan Yayatan paraları şüpheli Mustafa K. adına gönderdi. Şüpheli Mustafa K. sırasıyla PTT İstanbul Beyoğlu ve Şişli şubelerinden parayı çekti. Parayı alan şüphelilere bir kez daha ulaşamayan başkan dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Yayatan, şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında başkanın gönderdiği para makbuzları, paranın çekildiği şubelerin kamera görüntüleri incelendi. Tespit edilen şüpheliler geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. İfadesi alınan Mustafa K. parayı başka biri için çektiğini, kendisinin olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler ifadelerinde suçu işlemediklerini ileri sürdü. Savcılık soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yayatan'ı dolandıran şüpheliler hakkında dava açıldı. Şüphelilerin kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtıp belediye başkanını kandırdıkları anlatılan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.