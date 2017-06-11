ı adaylarına 'de yasak!

Giriş Tarihi: 11.6.2017 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 14:40
Katarlı hacı adaylarına Mekke'de yasak!

'daki vatandaşlarının ’deki Büyük Cami, Mescid-i Haram gibi kutsal mekanlara girişlerin yasaklandığı dile getiriliyor

El Cezire'nin, Doha merkezli Al Sharq gazetesine dayandırdığı habere göre; vatandaşlarının 'deki Büyük Cami'ye girişi, yaşanan son kriz sebebiyle Suudi yetkililer tarafından yasaklandı.

"MESCİD-İ HARAM" ŞİKAYETLERİ

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu da gazetecilere verilen demeçte; Katarlı vatandaşlardan, Mekke'de Mescid-i Haram'a girilmesinin yasaklandığına dair şikayetler aldıklarını bildirdi.

Al Sharq gazetesi, Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun; söz konusu uygulamayı, "insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına alınmış dini ritüelleri uygulama hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle kınadığını da haberine ekledi.

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Katarlı hacı adaylarına Mekke'de yasak!
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