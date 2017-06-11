Katarlı hacı adaylarına Mekke'de yasak!

El Cezire'nin, Doha merkezli Al Sharq gazetesine dayandırdığı habere göre; Katar vatandaşlarının Mekke'deki Büyük Cami'ye girişi, yaşanan son kriz sebebiyle Suudi yetkililer tarafından yasaklandı.

"MESCİD-İ HARAM" ŞİKAYETLERİ

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu da gazetecilere verilen demeçte; Katarlı vatandaşlardan, Mekke'de Mescid-i Haram'a girilmesinin yasaklandığına dair şikayetler aldıklarını bildirdi.



Al Sharq gazetesi, Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun; söz konusu uygulamayı, "insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına alınmış dini ritüelleri uygulama hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle kınadığını da haberine ekledi.