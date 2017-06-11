LYS'de 'halhal' telaşı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen LYS-1, Matematik sınavı ile devam etti. Dün LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı ile başlayan maratona Antalya'daki okullarda katılan öğrenciler, aileleriyle erken saatlerde okul bahçesinde sınav saatini bekledi. Saat 10.00'da başlayacak sınav için öğrenciler saat 09.45'e kadar salona alındı. Sınava katılacaklar güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alındı.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sınava giren öğrencilerden bazıları saat 09.45'e kısa süre kala koşarak kapıdan giriş yaptı. Bir kız öğrenci ayağındaki halhal nedeniyle sınava alınmak istenmedi. Öğrenci, bir yakınının yanına giderek ayağındaki halhalı çıkardı ve koşarak sınava gireceği sınıfa girdi. Öğrencilerin heyecanlı koşusuna bazı veliler tezahüratla katılırken, polis sık sık dakika uyarısında bulundu.

Sınav yerlerinde yakınlarını bekleyen ailelerin de heyecanlı olduğu gözlendi. Bazı aileler yanlarında getirdikleri kilimlerin üstünde otururken bazıları da dua etti, Kuran okudu.