Metrodaki taciz interneti salladı

İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Son vaka, İstanbul metrosunda gerçekleşti. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı taciz görüntüleri, sosyal medyayı salladı. Paylaşım Ekşi Sözlük, Facebook ve Twitter'da gündeme oturdu. Her şey @yasebaskan adlı Twitter kullanıcısının, metroda tanık olduğu tacizin görüntüsünü çekmesiyle başladı. @yasebaskan adlı kullanıcı, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülere göre; uyur gibi duran bir adam, yanında oturan bir kadının bacaklarına dokunuyor. İstanbul metrosunda gerçekleştiği iddia edilen taciz önceki gece sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler Twitter ve Facebook'ta binlerce paylaşım ve yorum aldı. Ekşi Sözlük'te en çok tartışılan konulardan biri oldu.@yasebaskan adlı kullanıcı da olay hakkında şu tweetleri attı: Dün metroda tanık olup çıldırdığım bir taciz olayını anlatacağım. Hem uyuyor hem de eli yerinde durmuyor pis sapığın. Kızın hareketlerinden rahatsız olduğunu anladım ama kız hiçbir şey söylemedi. Sonra kız rahatsız olup indi. Ben böyle devamlı pis pis bakıyorum suratına ama asla utanma belirtisi yok. Kız inerken arkasından etrafta kimse yokmuşçasına hayvan gibi baktı. Bu sinir içimde patlayamazdı. İnecekken kalktım karşısına durdum. "Pis sapık kızın bacağına dokunurken fotoğrafını çektim. İnternete koyacağım" gibi bir sürü şey saydım. Bana "Oruçluyum. Sen ne diyorsun" karşılığını verdi. Şartel attı, "Ulan oruç mu kaldı git doya doya bulabildiğin her yemeği ye" karşılığını verdim. Peşimden inip, "Sil o fotoğrafları gerizekalı" dedi. Allah'tan etrafta insanlar vardı da korudular, yoksa maganda dayağı yiyecektim. Lütfen başınıza böyle birşey gelirse susmayın. Küçük parmağını indirip kaldırıyordu. Durup dururken bir insana iftira atacak kadar akli dengesi bozuk biri değilim...O görüntülerin çekildiği sırada ben de oradaydım. Normal oturma şekli kesinlikle değildi.Adamın oturuş biçiminden, el duruşundan, dirseğinin bükülmemesinden anladığım kadarıyla, adam uyumuyor. Kaldı ki kadını rahatsız etmek istemeyen adam, o aradan elini çeker.Taciz etmese, görüntüleri çeken kadına 'Sil onu' demez.Yıllardır metro kullanan biri olarak hiç elimi o şekilde koltuğa koymadığım için ikna olduğum taciz olayıdır.