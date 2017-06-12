Android için Skype'a müthiş güncelleme!

SKYPE 8.0 NELER GETİRİYOR?

Skype 8.0 güncellemesi ile birlikte uygulamanın tam anlamıyla baştan tasarlandığını belirtmemiz gerekiyor. Microsoft, 8.0 güncellemesi ile birlikte yepyeni renkler ve yeni animasyonlar kullanmış durumda.

Anasayfamız artık üç sekmeye ayrılıyor ve ortada yer alan ana sekmede konuşmaların olduğu bölüm yer alıyor. Solda kalan bölüm ise Highlights yani Öne Çıkanlar adını taşıyor Shift deletenin haberine göre Snapchat'in Hikaye modundan esinlenerek hazırlanmış bir hikayeler modu denebilir.

Son olarak da en sağda Yakala (Capture) sekmesi yer alıyor. Bu özelliğin de Snapchat'ten esinlendiğini söylemek mümkün. Zira bu sekmede bir fotoğraf çekip kişi listenizdekilerle ya da Öne Çıkanlar sekmesinde paylaşabilmenizi sağlıyor.

Bu saydığımız özellikler dışında ise performans iyileştirmeleri ve arayüzdeki yenilikler dışında bir yenilik bulunmuyor. Uygulamanın yeni halinin bugünden itibaren Android kullanıcılarına, önümüzdeki haftalarda ise iPhone sahiplerine sunulacağını hatırlatalım. Son olarak da Windows ve Mac sürümlerinin güncellemeyi önümüzdeki birkaç ay içerisinde almasının beklendiğini de belirtelim.