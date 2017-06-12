Gezerken uçak kaçtı

Antalya
'daki Dosso Dossi Fashion Show organizasyonunda düzenlenen defileye katıldıktan sonra geldiği İstanbul'da, Brezilyalı ünlü mankenler Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros ile fotoğraf çekmek isterken uçağı kaçıran Adriana Lima
bu kez tedbiri elden bırakmadı. Ünlü manken tarifeli uçakla ABD'nin Miami kentine hareket etmek için dün 3.5 saat önce İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na geldi. Lima, 9 Haziran'da bir otelde yapılan defilenin ardından meslektaşları Goulart ve Barros ile özel uçakla önceki gün Antalya'dan İstanbul'a geldi. Bir süre İstanbul'u gezen ve fotoğraf çeken Brezilyalı modeller, kendilerini bekleyen özel uçağa planlanan zamanda yetişemedi. Bir gün daha İstanbul'da kalan Lima, dün sabah saat 10.00'da Atatürk Havalimanı'na geldi. Lima, Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı İstanbul CIP Salonu'nda bir süre Miami'ye gidecek uçağın saatini bekledi. Sefer saatine yarım saat kala TAV Prime Class görevlileri eşliğinde salondan ayrılan Lima, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Ünlü manken THY'nin saat 13.30'da yapılan Miami seferiyle ABD'ye hareket etti. Lima ile beraber bulunan Goulart'ın tarifeli seferle Paris'e uçtuğu, Barros'un ise İstanbul'u gezmek için dönüşünü ertelediği öğrenildi.