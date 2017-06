İstanbul ve İzmir'de deprem! - Son depremler büyük korku yarattı! - İşte son detaylar

İstanbul ve Ege'de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü İzmir'in Karaburun ilçesinde olduğunu ve 6.2 şiddetinde meydana geldiğini bildirdi. Can ve mal kaybı yaşanmazken son depremlere göre bölgede artçı depremlerde meydana geldi. İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ'da hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. İşte İstanbul ve İzmir'de hissedilen son depremler ile ilgili detaylar...

İSTANBUL VE İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM Marmara ve Ege'de hissedilen deprem, Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Depremin merkez üssütünün Ege Denizi olduğu, yerin 10 km altında gerçekleştiği ve 6,3 büyüklüğünde gerçekleştiği kaydedildi. Depremin en yoğun olarak hissedildiği il İzmir oldu. Deprem Ege açıklarında, Midilli adası dolaylarında meydana geldi.

Depremin ardından İzmir'de halk sokaklara döküldü!

KARABURUN KAYMAKAMI KONUŞTU

Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel "Şu an için can ve mal kaybı olmadığını söyleyebilirim. Çok şükür. Çok güçlü bir depremdi. Emin olun bulunduğumuz binanın yıkılacağını sandık. 10 saniye kadar sürdü. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. İlçemizdeki konutlarda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok. Deprem çok güçlü olduğu için tedirginlik hakim. Halkımız da bu ani durumla baş etmeye çalışıyor, sokağa döküldüler. Onlar da tedbirli şekilde hareket ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum sükunetli tavırlarından dolayı" dedi.

Karaburun Belediye Başkanı: can ve mal kaybı yok

DEPREM UZMANI'NDAN AÇIKLAMA

Deprem uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, depremle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:



Düşey bir hareketi ifade ediyor. Ege'nin klasik depremlerindendir bu düşey hareket.

İşte deprem anında güvenlik kamerası görüntüleri