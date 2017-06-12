Kadim bir kulluk geleneği olarak itikaf

Fikriyat.com yazarı İlahiyatçı Prof.Dr. Mehmet Emin Ay bugünkü yazısında Ramazan ayına mahsus olan itikaf konusunu ele aldı. Prof Dr. Mehmet Emin Ay itikafa girecek olan vatandaşlarımız için itikafın önemini belirten bir yazı kaleme aldı. İşte itikaf konusunda bilinmesi gerekenler.



İşte Fikriyat.com yazarı İlahiyatçı Prof.Dr Mehmet Emin Ay'ın bugünkü yazısından önemli başlıklar

12 Haziran 2017 Pazartesi günü itibariyle Ramazan-ı Şerif'in 17. Gününü idrak etmiş olacağız. Perşembe günü, bu mübarek ayın 20. Gününe ulaşacağımız için bugünkü yazımızda sizi Ramazan ayına mahsus önemli bir Sünnet-i kifâye olan İtikâf ibadeti hakkında bilgilendirmek istiyorum. Böylece itikâfa girmeğe niyetlenen kıymetli kardeşlerimiz için onları vaktiyle haberdar etmiş olacağız inşaallah…

İTİKAFIN ÖNEMİ VE TARİHİ

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile birlikte Ramazan ayının son on gününde ifa edilen bir ibadet olan itikâf'ı ele alırken önce onun geçmişteki izlerini araştırmak gerekecektir.

Allah Teala (cc) Hz.leri, "Halîlim/Dostum" diye vasıflandırdığı yüce peygamber Hz. İbrahim (as) ile ilgili ayetlerden birinde, Bakara suresi 125. ayette şöyle buyurmaktadır: "…İbrahim ile İsmail'e şöyle emretmiştik: "Gerek ibadet kasdıyla Ka'be'yi tavaf edenler için, gerek itikâfa çekilenler için, gerekse rükû' ve secde edenler için evimi tertemiz tutun!"

HZ. MUSA'NIN TUR DAĞI'NA ÇIKMASI

Hz. Musa'nın Tûr Dağı'na çıkmadan önce aralarında geçen "ahidleşme" hadisesini ise A'raf suresinin 142. ayetinde şöyle anlatır bize Yüce Mevlamız… "Musa ile otuz gece için sözleştik ve onu bir on gece ile tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk gece olarak tamamlandı."



İTİKAF KADIM BİR KULLUK GELENEĞİDİR

Sonraki zaman diliminde ise itikâf ehli kimseler olarak Hz.Zekeriyya ve Hz.Meryem'i görmekteyiz. Onların da kendilerini Beytü'l-Makdis'de ibadete verdiklerini bu ibadetlerin sonrasına denk gelen zaman dilimlerinde ise görevli meleklerin müjdeli haberlerine muhatap olduklarını görmekteyiz. (Bkz. Al-i İmran/35 vd. Meryem/10-1116-17) Görüldüğü üzere itikâf kökü eskilere dayanan kadim bir kulluk geleneğinin adıdır.

Yazının Devamı için resme tıklayınız



