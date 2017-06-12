Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Nami Başer, atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de adının sık sık "telefon jokeri" olarak verilmesiyle dikkat çekiyor. Öğrencileri tarafından "her şeyi bilen hoca" olarak tanınan ve okul içinde çok sevilen Prof. Dr. Nami Başer, Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyenleri tarafından sosyal medyada ise "cankurtaran joker" olarak tanımlanıyor.Son olarak Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Öykü Sofuoğlu'nun 3 Haziran'daki yarışmasında telefon jokeri olarak yayına bağlanan Başer, sorunun yanlış anlaşılması ve sürenin yetmemesi nedeniyle cevap veremedi. Programın sunucusu Murat Yıldırım, telefon jokeri olarak Nami Başer'in seçilmesi üzerine, "Kadrolu telefon jokeri Nami hocamız, kendisini artık herkes tanıyor. Buraya da bekliyoruz. Öğrencileriniz gelmediği için ne zamandır sizi arayamıyoruz, kusura bakmayın" diyerek hem yarışmaya davet etti hem de şakalaştı. Yıldırım, yarışmacı Öykü Sofuoğlu'na "Herkes neden Nami hocamızı seçer" diye de sordu. Sofuoğlu ise "Çünkü Nami Hoca ayaklı kütüphane kelimesinin sözlük anlamıdır, muhteşem bir bilgi birikimine sahiptir" yanıtını verdi.Üniversitenin Sinema ve Tiyatro Kulübü danışman hocası da olan ve öğrencilerinin sorularını yarışma dışında da yanıtsız bırakmayan Başer, "Birçok öğrencim yarışmada telefon jokeri olmam için geliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 20 kişi geldi. Bugüne dek 5 kez arandım ve 4 kez müdahale edebildim. Bir defasında arandığımda telefonum meşguldü bağlanamadım. Son katıldığımda ise yanlış anlaşılma oldu zamanımız yetmedi soruya cevap veremedim" dedi.Galatasaray Lisesi mezunu Prof.Dr. Nami Başer, liseninTevfik Fikret'ten sonraen yüksek ortalamaylamezun olan öğrencisioldu. GalatasarayLisesi'ni birincilikletamamladı ve döneminFransa CumhurbaşkanıCharles de Gaulle'ünsağladığı özel bir burslaStrasbourg ÜniversitesiFelsefe ve EdebiyatBölümü'nde okudu.