Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Nami Başer, atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de adının sık sık "telefon jokeri" olarak verilmesiyle dikkat çekiyor. Öğrencileri tarafından "her şeyi bilen hoca" olarak tanınan ve okul içinde çok sevilen Prof. Dr. Nami Başer, Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyenleri tarafından sosyal medyada ise "cankurtaran joker" olarak tanımlanıyor.
'AYAKLI KÜTÜPHANE GİBİ'
Son olarak Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Öykü Sofuoğlu'nun 3 Haziran'daki yarışmasında telefon jokeri olarak yayına bağlanan Başer, sorunun yanlış anlaşılması ve sürenin yetmemesi nedeniyle cevap veremedi. Programın sunucusu Murat Yıldırım, telefon jokeri olarak Nami Başer'in seçilmesi üzerine, "Kadrolu telefon jokeri Nami hocamız, kendisini artık herkes tanıyor. Buraya da bekliyoruz. Öğrencileriniz gelmediği için ne zamandır sizi arayamıyoruz, kusura bakmayın" diyerek hem yarışmaya davet etti hem de şakalaştı. Yıldırım, yarışmacı Öykü Sofuoğlu'na "Herkes neden Nami hocamızı seçer" diye de sordu. Sofuoğlu ise "Çünkü Nami Hoca ayaklı kütüphane kelimesinin sözlük anlamıdır, muhteşem bir bilgi birikimine sahiptir" yanıtını verdi.
Nami Başer son olarak 3 Haziran'da Öykü Sofuoğlu'na yardım etti.
5 TELEFONA 4 DOĞRU CEVAP
Üniversitenin Sinema ve Tiyatro Kulübü danışman hocası da olan ve öğrencilerinin sorularını yarışma dışında da yanıtsız bırakmayan Başer, "Birçok öğrencim yarışmada telefon jokeri olmam için geliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 20 kişi geldi. Bugüne dek 5 kez arandım ve 4 kez müdahale edebildim. Bir defasında arandığımda telefonum meşguldü bağlanamadım. Son katıldığımda ise yanlış anlaşılma oldu zamanımız yetmedi soruya cevap veremedim" dedi.
9 Nisan 2012 tarihli yarışmadan...
OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ
Galatasaray Lisesi mezunu Prof.
Dr. Nami Başer, lisenin
Tevfik Fikret'ten sonra
en yüksek ortalamayla
mezun olan öğrencisi
oldu. Galatasaray
Lisesi'ni birincilikle
tamamladı ve dönemin
Fransa Cumhurbaşkanı
Charles de Gaulle'ün
sağladığı özel bir bursla
Strasbourg Üniversitesi
Felsefe ve Edebiyat
Bölümü'nde okudu.