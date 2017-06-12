Kızılay bağışçılarını ödüllendirdi!

Kızılay'a bağışta bulunan şirketler, kamu kurum ve kuruluşları, Kızılay'ın 149'üncü Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde platin ve altın madalya ile ödüllendirildi. Kızılay'ın 83 bağışçısına madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende verildi. İftar yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Madalyaya layık görülen isimlere ödüllerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay sadece Türkiye'de değil tüm dünyada faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar nasıl destek vermeyi sürdürdüysek bundan sonra da sürdüreceğiz. Kızılay ile 15 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımda her geçen gün daha ileri gitme gayretinde olduk. İnsanlar çok iyi biliyor ki o amblem varsa Kızılay oradadır. Eğer hastamız varsa kana ihtiyaç duyuyorsak gözümüz Kızılay'ı arayacaktır. Ayrım gözetmeksizin muhtaç olan herkese hizmet sunarak dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmuştur" dedi.

"Yardımlaşma, dayanışma kültürümüzün yapılarına sahip çıkarak dünyanın daha güvenli hale gelmesine katkı sunmuş oluruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılay'ın çok büyük rolü vardır" şeklinde konuştu.

3 MİLYON İNSANIN KARNI DOYACAK

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise 149 yaşında olan Kızılay'ın geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu bu buluşma atmosferinde bir kez daha gördüğünü söyledi. Bizler bu sofra etrafında toplanırken Kızılay çalışanlarının dünyanın dört bir tarafında iftar sofraları kurduğunu belirten Dr. Kınık, "Geçen hafta sonu Somali'ye gönderdiğimiz UmuduOl yardım gemimiz birkaç gün sonra başkent Mogadişu'ya ulaşacak. Ramazan ayındaki bu en kapsamlı yardım çalışması sayesinde, kuraklıkla mücadele eden yaklaşık 3 milyon insanın karnı doyacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine başlatılan kampanyaya destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Benzer bir yardım hazırlığını ise Yemen için başlattık. Ben burada bulunan yardımseverlerimizin de en az devletimiz kadar bu işe sahip çıkacağını, Yemen için hazırlayacağımız yardım gemisini doldurmak için gayret göstereceğini düşünüyorum" dedi.

MİLYONLARCA SURİYELİYE YARDIM ULAŞTIRILDI

Güçlü Türkiye, Güçlü Kızılay diyerek devam ettiğimiz bu yolda sadece yurdumuz insanlarını değil, ihtiyaç sahibi tüm coğrafyaları kucakladıklarını vurgulayan Dr. Kınık, şöyle devam etti: "Suriye'de yaşananlar herkesin malumu. Açık kapı politikası uygulayarak milyonlarca insanın hayatını kurtaran devletimiz bugün yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Sınır ötesinden Suriye'ye yaptığımız yardımın toplam değeri ise 2 milyar 132 milyon liraya ulaştı. 36 bin 222 tır dolusu insani yardım malzemesi çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca Suriyeliye dağıtıldı. Sadece Suriyelileri değil ülkemizdeki tüm sığınmacıları kapsayan çalışmalarımız da var. Bunlardan en önemlisi Kasım 2016'da hayata geçirildi: Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı. Avrupa Komisyonu'nun fonladığı projenin ilk etabında 348 milyon Avroyu Kızılay Kartlara yükleyerek ihtiyaç sahibi 1 milyon 300 bin sığınmacıya dağıtmaya başladık. Kişi başı kartlara her ay 100 Lira'nın yüklendiği proje kapsamında şu ana kadar 601.103 kişiye Kızılay Kartlarını teslim ettik."

Kızılay olarak insani yardım çalışmalarının yanı sıra daha birçok alanda faaliyetleri olduğunu da hatırlatan Başkan Kınık, şunları kaydetti: "Bunlardan biri de ülkemizin dört bir tarafındaki hastanelerimizde tedavileri devam eden ve kan bekleyen vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kanı gönüllü ve güvenli bağışçılarımızdan almak. Türkiye Afet Müdahale Planına göre ise herhangi bir afet durumunda beslenme çözüm ortağı olan Kızılay, bu konuda da üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Araç ve ekipman parkurumuzu büyüttük, personelimizi artırdık. Herhangi bir afet durumunda 300.000'den fazla kişiye aynı anda beslenme hizmeti verebilecek durumdayız."

KIZILAY ŞEHİDİNİN AİLESİ VE SİİRTLİ MİNİK BAĞIŞÇILAR DA GECEYE KATILDI

Kızılay'ın geleneksel gecesine, harçlıklarını Kızılay'a yollayan Siirt Kurtalan Kayabağlar Anaokulu öğrencisi 4 minik bağışçı da katıldı. Kızılay'ın İstanbul'a özel davetiyle gelen 5 yaşındaki Mustafa Eviz, Evrin Eviz, Abdülsamet Pektaş ve Zekha Petek topladıkları 27,5 TL'yi Kızılay'a yollamışlardı. Ayrıca 15 Temmuz Girişiminde şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'in ailesi de iftara katılanlar arasındaydı.

2017 yılında Kızılay'a yaptıkları önemli bağışlar nedeniyle Platin Madalya'ya layık görüle kişi ve kurumlar:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, LC Waikiki Mağazacılık Hizm.Tic.A.Ş., Vahap Küçük, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Gürmen Giyim San. Ve Tic., Türkiye Belediyeler Birliği, Niyazi Çetinkaya, Alfa Mermer Sanayi Ve Dış Tic. Ltd.Şti., Süleyman Kaya, İstanbul Ticaret Odası, Neutec İlaç San Tic. A.Ş., Erentaş Madencilik San. İç Ve Dış Tic. A.Ş., İsmail Gülle, Türkiye Halk Bankası A.Ş.

2017 yılında Kızılay'a yaptıkları önemli bağışlar nedeniyle Altın Madalya'ya layık görülen kişi ve kurumlar:

Türk Hava Yolları, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Selçuklu Belediye Başkanlığı, Sultangazi Belediye Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Albayrak Vakfı, Asuman Öztürk (Sefa İnşaat), Kazım Demirkol, Bausch+Lomb Sağlık Ve Optik Ürünleri Tic. A.Ş,, Çalık Holding, Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş, Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş, Coca Cola Meşrubat, Cnr Holding, Cengiz İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Küçükler Holding, Celaleddin Vardarsuyu, Şensac Yassı Metal San.Koll.Şti, Sefa İnşaat Proje Taahk. San. Tic. Ltd. Şti., Bes Yapım Ve Prodüksiyon, Crispino Tekstil Otomotiv İnş. Ltd. Şti., Atiker Sıralı Otogaz Sistemleri, Besime Sevay Ulaş, Çolakoğlu Metalurji A.Ş, Mehir Vakfı, Ziylan Mağazacılık Ve Pazarlama A.Ş, Medipol Başakşehir

Canovate Elektronik Endüstri Ve Ticaret .A.Ş, Salih Çetin-Nebahat Çetin, Kazım Karaçetin, Sancaklar Eğitim Sağlık Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı, Penti Çorap San. Ve Tic. A.Ş, Hayatcan Derneği, Gezer Ayakkabı, Erkam Yıldırım, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Recep Atakaş, Yalçın Şahin, Kowa Turkey Sağlık Bakım A.Ş, Derin Gemi İşletmeleri San.Tic.Aş, Meryem Balıkçı, Ordu İli Sosyal Yard.Ve Dayn. Vakfı, Görkem Giyim San., Çayeli Vakfı, Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş., Ayten Gül, Umeks Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Asiye Hatipoğlu, Spınmaster Internatıonal S.A.R.L, Procter&Gamble Sat. Dağ.Ltd.Şti., Şölen Çikolata Gıda San Ve Tic A.Ş, Hizanlıoğlu Ailesi.