Köprü asfaltı 2.5 ayda pırıl pırıl olacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
26 yıl sonra bugün en kapsamlı bakıma giriyor. 2.5 ay sürecek çalışmalar kapsamında köprünün asfalt, yalıtım ve genleşme aşamaları olmak üzere üst yapısı yenilenecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son yenilemenin ardından geçen 26 yıllık sürede mastik asfaltta önemli düzeyde bozulmalar olduğunu tespit ettiklerini kaydederek bugün başlayacak 4 aşamalı üstyapı yenileme işlemiyle üstyapısının tamamının yenileneceğini belirterek "Toplam 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapacağız. Her aşamada köprünün iki şeridi trafiğe kapatılıp mevcut trafik karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlenecek ve trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız." dedi.
3 vardiya 24 saat çalışacak
Köprünün bakım ve onarımında sahada 82 kişilik ekiple 3 vardiyayla 7 gün 24 saat durmaksızın çalışarak en geç 31 Ağustos'ta çalışmaların bitirileceği kaydedildi.