Kozluk Aybüke öğretmen için yürüdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracını hedef alan PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında 4 arkadaşı ile birlikte bindiği araçla olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman 23 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma etkinliği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen aralarında öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce vatandaş, 200 metrelik Türk bayrağı açıp, "Seni asla unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.

VATANADAŞ 'KAHROLSUN PKK VE ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM' SLOGANLARI ATARAK YÜRÜDÜ

Kalabalık, "Kahrolsun PKK" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları atarak adı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okula yürüdü. Okul bahçesinde Yalçın için dua edilip, şiirler okunmasının ardından okul girişinde kurulan Şehit Şenay Aybüke Yalçın köşesine karanfil bırakıldı. Anma etkinliğinde bazı öğrenciler ve vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk, şehit öğretmeni unutmayacaklarını ve yaptığı güzel etkinliklerle hatırlayacaklarını belirterek, "Biz onu hep iyi hatırlayacağız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, o bizi görüyor" dedi.