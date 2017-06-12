Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 12 Haziran 2017

Milli Piyango tarafından düzenlenen On Numara oyununun 775'inci hafta çekilişi yapıldı. 12 Haziran 2017 On Numara çekiliş sonuçları itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 13, 15, 18, 21, 24, 26, 34, 35, 39, 43, 47, 52, 55, 58, 64, 68, 74, 75, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi. On Numara sonucuna göre 10 bilen 2 kişi, 136 bin 165'er lira ikramiye kazandı. İşte 775'inci hafta On Numara sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 136 bin 165 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 75 kişi 2 bin 421 lira 40'ar kuruş, 8 bilen bin 340 kişi 135 lira 95'er kuruş, 7 bilen 14 bin 244 kişi 24 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 85 bin 475 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 165 bin 825 kişi ise 2 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Tekirdağ'ın Çorlu ve İstanbul'un Zeytinburnu ilçelerindeki bayilerden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 815 bin 515 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 723 bin 416 lira 19 kuruş KDV ve 403 bin 447 lira 78 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.