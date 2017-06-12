Polis ve zabıtadan sahilde 'seyyar denetimi'

Sahillerin denetimini elinde bulunduran İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerin yetersiz kaldığı yolundaki şikayetler üzerine Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, İBB yöneticileri ile temasa geçti. Kaymakam Doğan, denetimlerin arttırılmasını isterken, olası direnişlere karşı Emniyet Müdürlüğü ekiplerini de birlikte hareket etmek üzere zabıta ile birlikte hareket etmelerini sağladı.

Geçen hafta yapılan etkili denetimde sahilde seyyar köfte, kokoreç satan, sahil bandırda semaverle çay pişirip servis yapan, müşterilerine yanlarında getirdikleri koltuk ve döşeklerle bunları satan, havalı tüfekle balonlara atış yaptıran, kuru yemiş ve mısır satanlara yönelik denetim yapılırken, motorlu araç yasağına uymayan motosikletlere ceza uygulandı.

Bu denetimde 4 komyonet seyyar malzemeye el konulurken, yoluna giren 12 motosikletin sürücüsüne eksik evrakları nedeniyle 1920 TL para cezası kesildi, 1 motosiklet trafikten alıkonuldu. Emniyet Müdürlüğü'nün 4 ekibi ile Edirnekapıdan İBB Zabıta'dan 50 görevlinin yaptığı bu denetimde 200 kadar tabure 50 masa, 27 semaver ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

İKİNCİ DENETİM

Bu denetimin ardından dün gece İBB'den 50 zabıta ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden 14 asayiş ve trafik ekibi 6 kilometrelik Avcılar sahilinde denetim yaptı. Bir önceki denetimin aksine zabıta araçlarını uzaktan gören seyyar satıcılar kısa sürede malzemeleri ile kayalıkların alt tarafı veya piknik yapan ailelerin arasına karışarak izlerini kaybettirdi. Denetimler sırasında iki semavere el konulurken, bir motosiklet sürücüsüne de ceza uygulandı. Sahildeki denetimlerin kısa aralıklarla yineleneceği ifade edildi.

Avcılar sahilindeki denetime Kaymakam Hulusi Doğan da katıldı...