Ankara'da korkunç köpek ölümleri! Zehirleyip, işkence edip, yaktılar...

Ankara Elmadağ kayak merkezinde, Yakupabdal Köyü'nde yaşanan köpek ölümleri dikkat çekiyor. Köpeklerin, önce zehirlenip, daha sonra yakılıp işkence edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Olayda yaklaşık olarak 10 köpek ve 1 kedinin öldürüldüğü iddia ediliyor.

Haberturk'ün haberine göre bölgede besleme yapan koruma görevlisi Faruk Açık, arazide iki günde 10 köpek ve 1 kedinin cansız bedenine ulaştığını, zehirlenmek bir yana köpeklerin aynı zamanda yakıldığını ve katliam yapıldığını belirtti.

Açık, çevrede bulunan köpeklerin tamamının kayıp olduğunu, ve ölü sayısının daha da artmasından endişe ettiklerini belirtti.



