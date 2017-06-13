inşaatından ve küp çıktı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 17:19
Cami inşaatından lahit ve küp çıktı

Arsuz ilçesinde inşaatının temel kazımı sırasında, ve küp bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yeni inşaatının temelinin kazımı sırasında kepçe operatörünün kazdığı alanda oda şeklinde boşluk oluştu.

Durumu fark eden operatör kepçeden inerek oluşan oda şeklindeki bölmeyi inceledi. İçerisinde ve küplerin bulunduğunu gören operatör durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazıyı durdurarak alanın etrafını çevirdi. Durumun Hatay Müzesi yetkililerine bildirilmesi üzerine alanda inceleme başlatıldı.

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Cami inşaatından lahit ve küp çıktı
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