Evinde uyuşturucu yetiştiren mühendise baskın

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalarda Pamukkale Üniversitesi çevresinde ikamet eden bir mühendisin ev içerisinde oluşturduğu özel düzenek ile uyuşturucu madde yetiştirdiği ve üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde eve operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı aramalarda, dolap içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek için kurulu özel düzeneği ele geçirdi.

Ele geçirilen düzeneği inceleyen polis, uyuşturucu maddeleri daha iyi yetiştirmek için mor ışık ve ortamı aydınlatmak için sarı ışık kullandığını, ayrıca düzeneğin gizlendiği dolap içerisindeki nemi dengelemek için 1 adet buhar makinesi, ortam sıcaklığını ayarlamak için 2 adet derece ve ortamdaki havayı dengelemek için 2 adet pervane kullanıldığını tespit etti. Aramada yaklaşık 525 gram esrar maddesi, 3 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan mühendis, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.