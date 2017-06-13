İbrahim Toraman için 6 ay uzaklaştırma kararı

Eylem Yıldız Toraman ile eski milli futbolcu eşi İbrahim Toraman
arasında yılan hikâyesine dönen boşanma davasında yeni perde: Eylem Toraman, futbolcu eşi İbrahim Toraman, çocuklarının bakıcısı Yıldız Çınar ve site güvenlik görevlisi Mehmet Kaya hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 19. Aile Mahkemesi'ne bir süre önce başvuran Eylem Toraman korunma istedi. Mahkeme, üç ismin Eylem Toraman'a 6 ay süreyle yaklaşmamalarına karar verdi. Kararda ayrıca, bu üç ismin şiddet davranışında bulunmaması ve iletişim araçlarıyla dahi olsa Eylem Toraman'ı rahatsız etmemeleri kararlaştırıldı. Uzaklaştırma kararı alan ismin mahkeme kararına aykırı davranmaları halinde 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı da kararda açıklandı.
'ÇOCUĞUMA YAKLAŞMA'
Eylem Toraman, oğlu Ali Erim Toraman için bir uzaklaştırma kararı daha aldırdı. 5 gün önce yine aynı mahkemeye başvuran Eylem Toraman, evin eski çalışanı ve bakıcı Yıldız Çınar aleyhinde ikinci bir uzaklaştırma kararı daha aldırdı. Mahkeme, Yıldız Çınar'ın 6 ay süreyle Ali Erim'e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konut ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.