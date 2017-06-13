İstanbul'da de operasyonu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 17:10 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 18:20
İstanbul'da gemide uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Limanında bir ye düzenlediği operasyonda 212 kilo kokain ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Emniyet ekiplerince ortaklaşa operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında; Brezilya'dan hareketle İspanya üzerinden bugün Limanı'na gelen jelatin yükü bir konteyner X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteyner tam tespit işlemi için açıldı. Jelatin yükünün arasında valizler içinde gizlenmiş şekilde 193 pakette toplam 212 kg. kokain ele geçirildi.

İstanbul'da gemide uyuşturucu operasyonu

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İstanbul'da gemide uyuşturucu operasyonu
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