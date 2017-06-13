Karne almak için okula giden kız 4 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Konaklı Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve 9 Haziran'da sabah saatlerinde karne almak için evinden ayrılan 14 yaşındaki Beyza Nur Bağıraçık'tan haber alınamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan baba Mustafa Bağrıaçık, kızının karne almak için evden ayrıldığını ve bir daha dönemediğini söyledi. Bağrıaçık, "Kızım yanına cep telefonunu da almamış. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe etmeye başladık ve çok yıprandık. Eğer kızım bizi duyuyorsa, ona bir an önce kavuşmayı bekliyoruz" dedi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin şu ana kadar yaptığı çalışmalarında ise kayıp Beyza'nın izine rastlanmadı.