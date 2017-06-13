Şakanın böylesi!

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Bilal Serin, bir süre önce Facebook'ta tanıştığı Eymen Yıldız adlı kadınla buluşmak için arkadaşının otomobilini aldı. Mesajla Serin'i yönlendiren Eymen Yıldız, önce yaya olarak mahalleyi sokak sokak dolaştırdı. Bir süre sonra aracının bulunduğu yere dönen Serin, başında birkaç kişinin bulunduğunu gördü. Bu sırada Eymen Yıldız adlı kullanıcı da "Otomobiline bomba koyduk. Binersen patlar" diye mesaj gönderdi. Büyük korkuya kapılan Serin hemen polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ve mahalleyi ablukaya alan polis, aracın yakınındaki evi boşaltırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Ardından aracın bagajına fünye koyan bomba imha uzmanları, kontrollü olarak patlattı. Bagajında hasar oluşan otomobilde bomba olmadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri LPG'li olan araçta gaz sızıntısı olma ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı. Bu arada Eymen Yıldız adlı kullanıcı da Bilal Serin'i, Facebook hesabından engelledi. Serin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.