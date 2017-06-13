Tuvalete düşen cep telefonu uğruna kolundan oluyordu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her gün onlarca olaya müdahale ediyor. Özellikle Erzurum genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Erzurum İtfaiyesi, bu sefer de tuvalet deliğine kolu sıkışan vatandaşı kurtardı.

KOLU TUVALET DELİĞİNE SIKIŞINCA VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Hastanede tuvalete düşürdüğü telefonu almak isteyen adam, kolu tuvalet deliğine sıkışınca vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu hemen hastane personeline ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu tuvaleti kırarak genç adamın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Kolu kurtarılan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür ederek tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.