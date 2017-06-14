Ankara'da le saldırı: 3 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 05:55 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 06:04
Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Ankara'nın ilçesinde le ateş edilen 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi 1315. Sokak'ta plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden yol kenarında oturan bazı kişilere ateş açıldı. Daha sonra otomobildeki şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Vücutlarına saçmalar isabet etmesi nedeniyle yaralanan Ramazan P, Furkan U. ve Ahmet T, mahalle sakinleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri sokakta 7 kartuşu buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı
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