Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi 1315. Sokak'ta plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden yol kenarında oturan bazı kişilere ateş açıldı. Daha sonra otomobildeki şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Vücutlarına saçmalar isabet etmesi nedeniyle yaralanan Ramazan P, Furkan U. ve Ahmet T, mahalle sakinleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri sokakta 7 pompalı tüfek kartuşu buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.