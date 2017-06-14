Ayrılmak isteyen sevgilisini vurdu

Olay, dün gece 6718 sokakta bulunan bir kafede meydana geldi. Arif K. ile bir süredir ilişkide olduğu ileri sürülen Ebru E.K. telefon ederek, kendisinden ayrılacağını söyledi. Bunun üzerine Arif K., son kez konuşmak istediğini söyledi. Kafede buluşan çift arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Arif K., yanındaki naylon poşetten çıkardığı tabancayla Ebru E.K.'ye peş peşe ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Göğsüne, koluna ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ebru E.K. çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, tedivaye alınan Ebru E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.



Saldırıdan sonra kaçan Arif K., kısa sürede polis tarafından yakalandı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.