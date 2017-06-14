Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Mahalleye çevik kuvvet gitti

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan çadır yeri tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan olaylarda bir araç yanarak kullanılamaz hale gelirken çok sayıda çadır ve içinde bulunan eşya yanarak kül oldu. Kavganın çıkış sebebi Bursa'ya mevsimlik işçi olarak gelen iki taraf arasında çocukların kavgasıyla başlayıp ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Büyüyen kavgaya çok sayıda polis ekibi, takviye çevik kuvvet ve toma sevk edildi. Güçlükle yatıştırılan olaylarda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Çıkan kavgada silah, taş ve sopalar havada uçuştu.

Büyüyen kavgayı ayırmak için gelen polis ekiplerine de yapılan taşlı saldırı sonucu bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga yatıştırıldı. Kavganın olduğu yerde yakılan araç ve çadırlar için gelen itfaiye ekipleri yanan çadırlara ve aracı yangın söndürme kapsülü kullanarak söndürdü. Olaydan sonra iki tarafın şüphelileri yapılan kimlik kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Kalan taraflar ise emniyet personelinin gözetiminde şehir dışına çıkarıldı. Kavgaya karışanların hiç birisi birbirinden şikayetçi olmazken çıkan olaylar neticesinde polis kapsamlı bir soruşturma başlattı.