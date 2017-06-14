Bursa'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi mevkisinde çadırlarda kalan göçebe iki aile arasında birkaç gün önce yaşanan kavgada bir genç yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan genç, İstanbul'daki yakınlarına durumu bildirdi. Bunun üzerine İstanbul'daki yakınları, destek olmak amacıyla Bursa'da kalan söz konusu ailenin yanına geldi.

Daha önce kavga eden iki aile arasında yeniden başlayan tartışmaya İstanbul'dan gelen kişiler de katıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

- Otomobili ve çadırı yaktılar

Daha önceki olayda yaralanan gencin yakınları, kavga ettikleri ailenin otomobilini ve çadırını ateşe verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi. Çadır ve içindeki eşyalar da yandı.

Kavga eden ailelerin polislere de taş atması nedeniyle olay yerine çevik kuvvet, jandarma ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi.

Ekipler tarafından güçlükle yatıştırılan kavga sırasında yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, iki kişiyi gözaltına alarak bölgede bulunan diğer göçebe vatandaşları şehir dışına çıkarttı.