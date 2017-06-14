'de korkutan ! Halk panikledi

Giriş Tarihi: 14.6.2017 08:35 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 08:42
Ege'de korkutan deprem! Halk panikledi

Denizi'nde İzmir'in açıklarında saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, açıklarında bu sabah saat 07.35'te Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, deniz seviyesinin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

HALKTA PANİK HAVASI OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak bildirerek, depremin deniz seviyesinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. AFAD depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerini ise Hasseki olarak belirledi.

Deprem sonrası bölgede yaşayan halkın sokaklara çıktığı görüldü.

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Ege'de korkutan deprem! Halk panikledi
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